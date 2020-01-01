Jose (JOSE) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Jose (JOSE), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Jose (JOSE) Jose Coin stands out as a distinctive meme coin by eschewing the common, unsustainable model of multi-trillion and billion token supplies that many others adopt. Instead, it was carefully designed with the achievable ambition of reaching a value of $1 and potentially surpassing it. JOSE sets itself apart with a strictly limited total supply of only 21 million tokens. This deliberate limitation not only fosters scarcity but also significantly enhances the potential for value growth. This strategic approach aims to create a more sustainable and investor-friendly environment. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.josecoin.fun Αγοράστε JOSE τώρα!

Jose (JOSE) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Jose (JOSE), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 17.59K Συνολική προμήθεια: $ 10.40M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 9.90M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 18.48K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.066179 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00111638 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00177767

Tokenomics Jose (JOSE): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Jose (JOSE) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός JOSE token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα JOSE token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του JOSE, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του JOSE token!

