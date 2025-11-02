JOKE (JOKE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.01210796$ 0.01210796 $ 0.01210796 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00843962$ 0.00843962 $ 0.00843962 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00%

JOKE (JOKE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00881758. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές JOKE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του JOKE είναι $ 0.01210796, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00843962.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το JOKE έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και 0.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

JOKE (JOKE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 4.41M$ 4.41M $ 4.41M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 8.82M$ 8.82M $ 8.82M Προμήθεια Κυκλοφορίας 500.00M 500.00M 500.00M Συνολικός Όγκος 999,999,999.794431 999,999,999.794431 999,999,999.794431

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του JOKE είναι $ 4.41M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του JOKE είναι 500.00M, με συνολική προσφορά 999999999.794431. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 8.82M