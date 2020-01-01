Joey (JOEY) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Joey (JOEY), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Joey (JOEY) Get ready for something legendary — this token is your early pass into history! Designed to celebrate the upcoming XRPL Wallet, this commemorative token honors the innovation and energy surrounding one of the most anticipated launches in the XRPL ecosystem. It represents more than just a digital asset — it’s a badge of early support, a community flex, and a symbol of what’s coming next in the world of decentralized finance. Whether you're a collector, trader, or true XRPL believer, this token gives you a front-row seat to the future. 🔥 Important Note: This token is not affiliated with the Joey Wallet Development Team and holds no official connection to their platform or products. It’s a tribute — minted by the community, for the community. HODL it. Show it off. Let it remind you: you're here before the wave hits. Επίσημη ιστοσελίδα: https://joeyxrp.com/ Αγοράστε JOEY τώρα!

Joey (JOEY) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Joey (JOEY), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Συνολική προμήθεια: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 771.61K $ 771.61K $ 771.61K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00455269 $ 0.00455269 $ 0.00455269 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00072515 $ 0.00072515 $ 0.00072515 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00077157 $ 0.00077157 $ 0.00077157 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Joey (JOEY)

Tokenomics Joey (JOEY): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Joey (JOEY) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός JOEY token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα JOEY token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του JOEY, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του JOEY token!

Πρόβλεψη Τιμής JOEY Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το JOEY; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του JOEY συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του JOEY Token τώρα!

