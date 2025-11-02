Joe Hat (HAT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 18,925.4$ 18,925.4 $ 18,925.4 Χαμηλότερη τιμή $ 154.98$ 154.98 $ 154.98 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00%

Joe Hat (HAT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $370.82. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές HAT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του HAT είναι $ 18,925.4, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 154.98.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το HAT έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και 0.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Joe Hat (HAT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 54.51K$ 54.51K $ 54.51K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 54.51K$ 54.51K $ 54.51K Προμήθεια Κυκλοφορίας 147.00 147.00 147.00 Συνολικός Όγκος 147.0 147.0 147.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Joe Hat είναι $ 54.51K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του HAT είναι 147.00, με συνολική προσφορά 147.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 54.51K