JOBSEEK ($JOBSEEK) Tokenomics

Πληροφορίες JOBSEEK ($JOBSEEK) $JOBSEEK is a cutting-edge, AI-driven token designed to revolutionize the job-matching and career development landscape. Built on the robust foundations of DeepSeek's advanced artificial intelligence and the high-performance Solana blockchain, $JOBSEEK leverages state-of-the-art AI technologies to streamline and automate the recruitment process, enhance skill verification, and provide secure, transparent, and efficient employment solutions. At its core, $JOBSEEK utilizes DeepSeek's sophisticated AI algorithms to analyze vast amounts of data, including job postings, candidate profiles, and market trends, to deliver highly accurate and personalized job matches. This ensures that both job seekers and employers can connect with the most relevant opportunities and talent, respectively, saving time and resources while maximizing outcomes. Επίσημη ιστοσελίδα: https://jobseekai.work/ Αγοράστε $JOBSEEK τώρα!

JOBSEEK ($JOBSEEK) Tokenomics & ανάλυση τιμών

Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 11.59K
Συνολική προμήθεια: $ 99.89M
Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 99.89M
FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 11.59K
Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.056118
Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0
Τρέχουσα τιμή: $ 0.000116

Tokenomics JOBSEEK ($JOBSEEK): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του JOBSEEK ($JOBSEEK) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός $JOBSEEK token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα $JOBSEEK token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του $JOBSEEK, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του $JOBSEEK token!

Πρόβλεψη Τιμής $JOBSEEK Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το $JOBSEEK; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του $JOBSEEK συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του $JOBSEEK Token τώρα!

