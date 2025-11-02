ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή JobIess είναι 0.00125594 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο JOBIESS σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής JOBIESS εύκολα στη MEXC τώρα.

JobIess (JOBIESS) Πληροφορίες τιμής (USD)

JobIess (JOBIESS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00125594. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές JOBIESS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0012262 και ενός υψηλού $ 0.00139068, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του JOBIESS είναι $ 0.01618855, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το JOBIESS έχει αλλάξει κατά -2.12% την τελευταία ώρα, -5.33% τις τελευταίες 24 ώρες και -33.12% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

JobIess (JOBIESS) Πληροφορίες αγοράς

$ 1.26M
$ 1.26M$ 1.26M

--
----

$ 1.26M
$ 1.26M$ 1.26M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του JobIess είναι $ 1.26M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του JOBIESS είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.26M

JobIess (JOBIESS) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από JobIess σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από JobIess σε USD ήταν $ -0.0009961259.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από JobIess σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από JobIess σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-5.33%
30 ημέρες$ -0.0009961259-79.31%
60 Ημέρες$ 0--
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι JobIess (JOBIESS)

JobIess is a pure meme born straight out of Fourmeme, inspired by a legendary moment when CZ dropped the iconic “jobless” post on X. The community turned that one word into a movement, proving again how memes can instantly transform into culture on-chain.

JobIess isn’t about fancy tech or complex promises—it’s about humor, community, and riding the wave of a viral CZ meme that the whole crypto world laughed at. From a single tweet to a token, JobIess was born to remind us that sometimes the funniest memes create the strongest communities.

👉 From CZ X → to Fourmeme → to BNB chain history.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

JobIess Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το JobIess (JOBIESS) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία JobIess (JOBIESS) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το JobIess.

JobIess (JOBIESS) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του JobIess (JOBIESS) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του JOBIESS token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με JobIess (JOBIESS)

Πόσο αξίζει το JobIess (JOBIESS) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή JOBIESS στο USD είναι 0.00125594 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή JOBIESS σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του JOBIESS σε USD είναι $ 0.00125594. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του JobIess;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το JOBIESS είναι $ 1.26M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του JOBIESS;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του JOBIESS είναι 1.00B USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του JOBIESS;
Το JOBIESS πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.01618855 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του JOBIESS;
Το JOBIESS είχε τιμή ATL ύψους 0 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του JOBIESS;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το JOBIESS είναι -- USD.
Θα ανέβει το JOBIESS υψηλότερα φέτος;
Το JOBIESS μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την JOBIESS πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
JobIess (JOBIESS) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.