Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.0012262 $ 0.0012262 $ 0.0012262 Κατώτ. 24H $ 0.00139068 $ 0.00139068 $ 0.00139068 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.0012262$ 0.0012262 $ 0.0012262 Υψηλ. 24H $ 0.00139068$ 0.00139068 $ 0.00139068 Υψηλή συνέχεια $ 0.01618855$ 0.01618855 $ 0.01618855 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -2.12% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -5.33% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -33.12% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -33.12%

JobIess (JOBIESS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00125594. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές JOBIESS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0012262 και ενός υψηλού $ 0.00139068, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του JOBIESS είναι $ 0.01618855, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το JOBIESS έχει αλλάξει κατά -2.12% την τελευταία ώρα, -5.33% τις τελευταίες 24 ώρες και -33.12% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του JobIess είναι $ 1.26M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του JOBIESS είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.26M