Jingle (JINGLE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.01915846$ 0.01915846 $ 0.01915846 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +8.11% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +8.11%

Jingle (JINGLE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές JINGLE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του JINGLE είναι $ 0.01915846, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το JINGLE έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και +8.11% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Jingle (JINGLE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 9.89K$ 9.89K $ 9.89K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 9.89K$ 9.89K $ 9.89K Προμήθεια Κυκλοφορίας 998.12M 998.12M 998.12M Συνολικός Όγκος 998,124,333.179383 998,124,333.179383 998,124,333.179383

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Jingle είναι $ 9.89K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του JINGLE είναι 998.12M, με συνολική προσφορά 998124333.179383. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 9.89K