Πληροφορίες Jimmy on Solana (JIMMY) Jimmy has big dreams of becoming a millionaire. He heard stories of people making it by buying meme coins and he was convinced that he could do the same. Jimmy had always been fascinated with internet culture and had a knack for creating viral memes. He knew that memes were all the rage these days and thought that he could create a meme that was both fun and profitable. Excited by the prospect of his newfound idea, Jimmy began working tirelessly on his meme coin. He spent countless hours researching the best blockchain technology to use and crafting the perfect marketing strategy to attract investors. He created a Twitter for his coin and began posting memes to attract attention. To his surprise, people began to take notice. As the value of Jimmy's meme coin began to skyrocket, he started getting invited to speak at Twitter spaces and even landed a few interviews on national news shows. With great success came great responsibility. Jimmy soon realized that he needed to work hard to maintain the value of his coin and protect his investors. He hired a team of developers to help him manage his coin and continued to work tirelessly to improve it. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.jimmycoinsol.vip Αγοράστε JIMMY τώρα!

Jimmy on Solana (JIMMY) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Jimmy on Solana (JIMMY), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Συνολική προμήθεια: $ 420.70M $ 420.70M $ 420.70M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 101.14K $ 101.14K $ 101.14K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00940294 $ 0.00940294 $ 0.00940294 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00012497 $ 0.00012497 $ 0.00012497 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00024041 $ 0.00024041 $ 0.00024041 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Jimmy on Solana (JIMMY)

Tokenomics Jimmy on Solana (JIMMY): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Jimmy on Solana (JIMMY) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός JIMMY token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα JIMMY token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του JIMMY, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του JIMMY token!

Πρόβλεψη Τιμής JIMMY Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το JIMMY; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του JIMMY συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του JIMMY Token τώρα!

