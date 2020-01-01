JESUS ON SOL (JESUS) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το JESUS ON SOL (JESUS), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες JESUS ON SOL (JESUS) THE MISSION OF JESUSONSOL IS to INFLUENCE CULTURE AND BRING LIGHT INTO DARK PLACES ON SOLANA JUST AS JESUS COIN ON THE ETHEREUM BLOCKCHAIN HAS DONE. WE ARE CONTINUING THE LEGACY AS IT OPERATES AS A DECENTRALIZED, FAITH-BASED CRYPTOCURRENCY THAT INSPIRES INDIVIDUALS TO LOVE ONE ANOTHER AND PURSUE A HIGHER CALLING. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.jesusonsol.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://www.jesusonsol.com/ Αγοράστε JESUS τώρα!

JESUS ON SOL (JESUS) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για JESUS ON SOL (JESUS), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Συνολική προμήθεια: $ 7.00M $ 7.00M $ 7.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 176.00K $ 176.00K $ 176.00K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.288031 $ 0.288031 $ 0.288031 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00330383 $ 0.00330383 $ 0.00330383 Τρέχουσα τιμή: $ 0.02515207 $ 0.02515207 $ 0.02515207 Μάθετε περισσότερα για την τιμή JESUS ON SOL (JESUS)

Tokenomics JESUS ON SOL (JESUS): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του JESUS ON SOL (JESUS) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός JESUS token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα JESUS token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του JESUS, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του JESUS token!

