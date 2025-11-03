JELLY TIME (JELLY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00001584 $ 0.00001584 $ 0.00001584 Κατώτ. 24H $ 0.00001634 $ 0.00001634 $ 0.00001634 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00001584$ 0.00001584 $ 0.00001584 Υψηλ. 24H $ 0.00001634$ 0.00001634 $ 0.00001634 Υψηλή συνέχεια $ 0.0015406$ 0.0015406 $ 0.0015406 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00001342$ 0.00001342 $ 0.00001342 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.02% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.62% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -11.33% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -11.33%

JELLY TIME (JELLY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001596. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές JELLY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00001584 και ενός υψηλού $ 0.00001634, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του JELLY είναι $ 0.0015406, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001342.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το JELLY έχει αλλάξει κατά +0.02% την τελευταία ώρα, -1.62% τις τελευταίες 24 ώρες και -11.33% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

JELLY TIME (JELLY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 15.95K$ 15.95K $ 15.95K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 15.95K$ 15.95K $ 15.95K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.76M 999.76M 999.76M Συνολικός Όγκος 999,760,634.305833 999,760,634.305833 999,760,634.305833

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του JELLY TIME είναι $ 15.95K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του JELLY είναι 999.76M, με συνολική προσφορά 999760634.305833. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 15.95K