Πληροφορίες JEFFWorld Token (JEFF) JEFFWorld is a user-participating metaverse platform that is completed by expanding the metaverse world with the participation of users. In JEFF World, users can freely decorate their unique spaces and avatars, and experience JEFF World. Users can enjoy and create content at JEFFWorld and receive rewards. These rewards circulate within a balanced ecosystem, allowing users to experience various content within JEFF World or utilize them for real-world connected consumption. This creates a sustainable ecosystem that fosters a balanced and harmonious environment. Επίσημη ιστοσελίδα: https://jeffworld.io/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://jeff-world.gitbook.io/guidebook/ Αγοράστε JEFF τώρα!

JEFFWorld Token (JEFF) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για JEFFWorld Token (JEFF), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Συνολική προμήθεια: $ 1.40B $ 1.40B $ 1.40B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 2.39M $ 2.39M $ 2.39M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.182621 $ 0.182621 $ 0.182621 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00100036 $ 0.00100036 $ 0.00100036 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00170987 $ 0.00170987 $ 0.00170987 Μάθετε περισσότερα για την τιμή JEFFWorld Token (JEFF)

Tokenomics JEFFWorld Token (JEFF): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του JEFFWorld Token (JEFF) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός JEFF token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα JEFF token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του JEFF, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του JEFF token!

