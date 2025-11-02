jAsset jUSD (JUSD) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.968772 Υψηλ. 24H $ 0.987043 Υψηλή συνέχεια $ 1.062 Χαμηλότερη τιμή $ 0.35345 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.75% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.01% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.10%

jAsset jUSD (JUSD) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.98061. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές JUSD μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.968772 και ενός υψηλού $ 0.987043, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του JUSD είναι $ 1.062, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.35345.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το JUSD έχει αλλάξει κατά +0.75% την τελευταία ώρα, +0.01% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.10% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

jAsset jUSD (JUSD) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 686.09K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 686.09K Προμήθεια Κυκλοφορίας 703.70K Συνολικός Όγκος 703,702.5360955208

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του jAsset jUSD είναι $ 686.09K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του JUSD είναι 703.70K, με συνολική προσφορά 703702.5360955208. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 686.09K