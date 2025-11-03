ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή Japanese Pygmy Hippo είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο UTA σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής UTA εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Japanese Pygmy Hippo είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο UTA σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής UTA εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το UTA

Πληροφορίες Τιμής UTA

Τι είναι το UTA

Επίσημος Ιστότοπος UTA

Tokenomics UTA

Προβλέψεις Τιμών UTA

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Japanese Pygmy Hippo Λογότ.

Japanese Pygmy Hippo Τιμή (UTA)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 UTA σε USD

--
----
-4.80%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
Japanese Pygmy Hippo (UTA) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 02:43:21 (UTC+8)

Japanese Pygmy Hippo (UTA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0
$ 0$ 0
Κατώτ. 24H
$ 0
$ 0$ 0
Υψηλ. 24H

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-4.83%

-14.69%

-14.69%

Japanese Pygmy Hippo (UTA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές UTA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του UTA είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το UTA έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -4.83% τις τελευταίες 24 ώρες και -14.69% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Japanese Pygmy Hippo (UTA) Πληροφορίες αγοράς

$ 6.77K
$ 6.77K$ 6.77K

--
----

$ 6.77K
$ 6.77K$ 6.77K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Japanese Pygmy Hippo είναι $ 6.77K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του UTA είναι 420.69B, με συνολική προσφορά 420690000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 6.77K

Japanese Pygmy Hippo (UTA) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Japanese Pygmy Hippo σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Japanese Pygmy Hippo σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Japanese Pygmy Hippo σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Japanese Pygmy Hippo σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-4.83%
30 ημέρες$ 0-42.55%
60 Ημέρες$ 0-78.96%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Japanese Pygmy Hippo (UTA)

This project introduces a meme fan token inspired by “UTA,” the beloved baby pygmy hippo born in a Japanese zoo. Built on the Ethereum blockchain, the token aims to unite a global community of fans through a fun and decentralized digital asset. It has 0/0 tax, renounced ownership, and burned liquidity. The token embodies both entertainment and community value, serving as a unique way for supporters to engage, trade, and share in the cultural moment surrounding UUTA. It is a community-driven asset within the Ethereum ecosystem.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Japanese Pygmy Hippo (UTA) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Japanese Pygmy Hippo Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Japanese Pygmy Hippo (UTA) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Japanese Pygmy Hippo (UTA) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Japanese Pygmy Hippo.

Ελέγξτε την Japanese Pygmy Hippo πρόβλεψη τιμής τώρα!

UTA σε Τοπικά Νομίσματα

Japanese Pygmy Hippo (UTA) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Japanese Pygmy Hippo (UTA) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του UTA token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Japanese Pygmy Hippo (UTA)

Πόσο αξίζει το Japanese Pygmy Hippo (UTA) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή UTA στο USD είναι 0 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή UTA σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του UTA σε USD είναι $ 0. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Japanese Pygmy Hippo;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το UTA είναι $ 6.77K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του UTA;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του UTA είναι 420.69B USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του UTA;
Το UTA πέτυχε τιμή ATH ύψους 0 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του UTA;
Το UTA είχε τιμή ATL ύψους 0 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του UTA;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το UTA είναι -- USD.
Θα ανέβει το UTA υψηλότερα φέτος;
Το UTA μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την UTA πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 02:43:21 (UTC+8)

Japanese Pygmy Hippo (UTA) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,276.52
$110,276.52$110,276.52

+0.15%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,865.64
$3,865.64$3,865.64

+0.32%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.02570
$0.02570$0.02570

-2.31%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.46
$184.46$184.46

+0.37%

Aster Λογότ.

Aster

ASTER

$1.2178
$1.2178$1.2178

-3.49%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,276.52
$110,276.52$110,276.52

+0.15%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,865.64
$3,865.64$3,865.64

+0.32%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.46
$184.46$184.46

+0.37%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$88.69
$88.69$88.69

+0.10%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.4974
$2.4974$2.4974

-0.10%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.0682
$0.0682$0.0682

+36.40%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05472
$0.05472$0.05472

+173.60%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.08433
$0.08433$0.08433

+2.08%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

LuckyMeme Λογότ.

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000003700
$0.000000003700$0.000000003700

+750.57%

Ant Token Λογότ.

Ant Token

ANTY

$0.0000576
$0.0000576$0.0000576

+128.57%

OMNILABS Λογότ.

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000002893
$0.0000000000002893$0.0000000000002893

+120.00%

WhisperFi Λογότ.

WhisperFi

WISP

$0.01392
$0.01392$0.01392

+74.00%

DEGENFI Λογότ.

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000557
$0.000000000557$0.000000000557

+43.18%