Janitor (JANITOR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00062142 $ 0.00062142 $ 0.00062142 Κατώτ. 24H $ 0.00068585 $ 0.00068585 $ 0.00068585 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00062142$ 0.00062142 $ 0.00062142 Υψηλ. 24H $ 0.00068585$ 0.00068585 $ 0.00068585 Υψηλή συνέχεια $ 0.01646713$ 0.01646713 $ 0.01646713 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00058123$ 0.00058123 $ 0.00058123 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.43% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -3.72% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -32.17% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -32.17%

Janitor (JANITOR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00063939. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές JANITOR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00062142 και ενός υψηλού $ 0.00068585, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του JANITOR είναι $ 0.01646713, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00058123.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το JANITOR έχει αλλάξει κατά -1.43% την τελευταία ώρα, -3.72% τις τελευταίες 24 ώρες και -32.17% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Janitor (JANITOR) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 575.45K$ 575.45K $ 575.45K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 639.39K$ 639.39K $ 639.39K Προμήθεια Κυκλοφορίας 900.00M 900.00M 900.00M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Janitor είναι $ 575.45K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του JANITOR είναι 900.00M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 639.39K