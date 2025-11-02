Jakpot Games (JAKPOT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00005505 $ 0.00005505 $ 0.00005505 Κατώτ. 24H $ 0.00005938 $ 0.00005938 $ 0.00005938 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00005505$ 0.00005505 $ 0.00005505 Υψηλ. 24H $ 0.00005938$ 0.00005938 $ 0.00005938 Υψηλή συνέχεια $ 0.00464997$ 0.00464997 $ 0.00464997 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00005522$ 0.00005522 $ 0.00005522 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.42% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -7.28% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -45.02% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -45.02%

Jakpot Games (JAKPOT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00005505. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές JAKPOT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00005505 και ενός υψηλού $ 0.00005938, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του JAKPOT είναι $ 0.00464997, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00005522.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το JAKPOT έχει αλλάξει κατά -1.42% την τελευταία ώρα, -7.28% τις τελευταίες 24 ώρες και -45.02% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Jakpot Games (JAKPOT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 54.34K$ 54.34K $ 54.34K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 54.34K$ 54.34K $ 54.34K Προμήθεια Κυκλοφορίας 987.02M 987.02M 987.02M Συνολικός Όγκος 987,023,923.308979 987,023,923.308979 987,023,923.308979

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Jakpot Games είναι $ 54.34K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του JAKPOT είναι 987.02M, με συνολική προσφορά 987023923.308979. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 54.34K