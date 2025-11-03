ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Jack Potts by Virtuals είναι 0.00015046 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο JACK σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής JACK εύκολα στη MEXC τώρα.

Jack Potts by Virtuals Τιμή (JACK)

Live Τιμή 1 JACK σε USD

$0.00015054
$0.00015054
-7.80%1D
Jack Potts by Virtuals (JACK) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 02:43:06 (UTC+8)

Jack Potts by Virtuals (JACK) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00015039
$ 0.00015039
Κατώτ. 24H
$ 0.0001745
$ 0.0001745
Υψηλ. 24H

$ 0.00015039
$ 0.00015039

$ 0.0001745
$ 0.0001745

$ 0.00062833
$ 0.00062833

$ 0.0000446
$ 0.0000446

-1.85%

-7.47%

+16.78%

+16.78%

Jack Potts by Virtuals (JACK) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00015046. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές JACK μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00015039 και ενός υψηλού $ 0.0001745, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του JACK είναι $ 0.00062833, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0000446.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το JACK έχει αλλάξει κατά -1.85% την τελευταία ώρα, -7.47% τις τελευταίες 24 ώρες και +16.78% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Jack Potts by Virtuals (JACK) Πληροφορίες αγοράς

$ 86.76K
$ 86.76K

--
--

$ 150.46K
$ 150.46K

576.65M
576.65M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Jack Potts by Virtuals είναι $ 86.76K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του JACK είναι 576.65M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 150.46K

Jack Potts by Virtuals (JACK) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Jack Potts by Virtuals σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Jack Potts by Virtuals σε USD ήταν $ +0.0000535838.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Jack Potts by Virtuals σε USD ήταν $ -0.0000233189.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Jack Potts by Virtuals σε USD ήταν $ -0.0002079621156536457.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-7.47%
30 ημέρες$ +0.0000535838+35.61%
60 Ημέρες$ -0.0000233189-15.49%
90 Ημέρες$ -0.0002079621156536457-58.02%

Τι είναι Jack Potts by Virtuals (JACK)

Jack Potts ($JACK) is the first AI-powered lottery agent bridging the massive global lottery market with the crypto economy. It allows users worldwide to seamlessly access major real-world lotteries like Powerball, EuroMillions, and Mega Millions using a simple on-chain prompt. Tickets are purchased through licensed partners, digitally scanned for verifiable proof, and winnings are securely claimed and paid out directly in crypto. The $JACK token is designed to be value-accreting, with a portion of every platform transaction used to buy back and burn tokens, while also funding prize pools and rewarding stakers who support the ecosystem’s long-term growth.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Jack Potts by Virtuals (JACK) Πόρος

Whitepaper
Επίσημος ιστότοπος

Jack Potts by Virtuals Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Jack Potts by Virtuals (JACK) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Jack Potts by Virtuals (JACK) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Jack Potts by Virtuals.

Ελέγξτε την Jack Potts by Virtuals πρόβλεψη τιμής τώρα!

JACK σε Τοπικά Νομίσματα

Jack Potts by Virtuals (JACK) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Jack Potts by Virtuals (JACK) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του JACK token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Jack Potts by Virtuals (JACK)

Πόσο αξίζει το Jack Potts by Virtuals (JACK) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή JACK στο USD είναι 0.00015046 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή JACK σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του JACK σε USD είναι $ 0.00015046. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Jack Potts by Virtuals;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το JACK είναι $ 86.76K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του JACK;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του JACK είναι 576.65M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του JACK;
Το JACK πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00062833 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του JACK;
Το JACK είχε τιμή ATL ύψους 0.0000446 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του JACK;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το JACK είναι -- USD.
Θα ανέβει το JACK υψηλότερα φέτος;
Το JACK μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την JACK πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 02:43:06 (UTC+8)

$110,268.84

$3,865.38

$0.02589

$184.42

$1.2193

$110,268.84

$3,865.38

$184.42

$88.65

$2.4975

$0.00000

$0.00000

$0.0682

$0.05472

$0.08433

$0.000000003952

$0.0000576

$0.0000000000002893

$0.01393

$0.000000000561

