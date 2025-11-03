Jack Potts by Virtuals (JACK) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00015039 $ 0.00015039 $ 0.00015039 Κατώτ. 24H $ 0.0001745 $ 0.0001745 $ 0.0001745 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00015039$ 0.00015039 $ 0.00015039 Υψηλ. 24H $ 0.0001745$ 0.0001745 $ 0.0001745 Υψηλή συνέχεια $ 0.00062833$ 0.00062833 $ 0.00062833 Χαμηλότερη τιμή $ 0.0000446$ 0.0000446 $ 0.0000446 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.85% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -7.47% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +16.78% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +16.78%

Jack Potts by Virtuals (JACK) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00015046. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές JACK μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00015039 και ενός υψηλού $ 0.0001745, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του JACK είναι $ 0.00062833, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0000446.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το JACK έχει αλλάξει κατά -1.85% την τελευταία ώρα, -7.47% τις τελευταίες 24 ώρες και +16.78% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Jack Potts by Virtuals (JACK) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 86.76K$ 86.76K $ 86.76K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 150.46K$ 150.46K $ 150.46K Προμήθεια Κυκλοφορίας 576.65M 576.65M 576.65M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Jack Potts by Virtuals είναι $ 86.76K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του JACK είναι 576.65M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 150.46K