Πληροφορίες IXI (IXI) Ixian is a peer to peer encrypted data streaming platform, which handles a high volume of micro transactions. About Ixian Platform and IxiCash As remote work and social distancing are becoming the new norm, more people are relying on streaming services for communication. Traditional services rely on expensive infrastructure to handle millions of new users and amount of data transferred. This infrastructure needs constant maintenance and upgrades but is only being used at full capacity at certain peaks. Ixian DLT - High throughput of micropayments with microfees Ixian was built to overcome these issues. By leveraging the user’s hardware we can improve reliability and enable users to monetize their hardware and bandwidth, depending on network needs. Ixian relies on its users to form a secure and efficient network with no downtime. Ixian S2 - Decentralized data streaming with incentives for node operators You can already download and use the first decentralized app that utilizes Ixian technology, it’s called Spixi and it is a secure next generation chat app, with no central authority which can access your personal data. Ixian is the kind of platform developers will want to use to build and monetize solutions that require scaling and secure data streaming capabilities. Services utilizing Ixian require smaller operating budgets and thus can be offered at competitive pricing. While paying less, users won’t need to worry about data leaks, privacy issues or censorship. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.ixian.io/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.ixian.io/tech_docs/dlt_whitepaper.html Αγοράστε IXI τώρα!

IXI (IXI) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για IXI (IXI), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 289.73K $ 289.73K $ 289.73K Συνολική προμήθεια: $ 21.00B $ 21.00B $ 21.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 9.25B $ 9.25B $ 9.25B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 657.44K $ 657.44K $ 657.44K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.0054149 $ 0.0054149 $ 0.0054149 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή IXI (IXI)

Tokenomics IXI (IXI): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του IXI (IXI) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός IXI token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα IXI token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του IXI, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του IXI token!

Πρόβλεψη Τιμής IXI Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το IXI; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του IXI συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του IXI Token τώρα!

