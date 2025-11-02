ItForTheBiscuit (RISK) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00009956 $ 0.00009956 $ 0.00009956 Κατώτ. 24H $ 0.00010391 $ 0.00010391 $ 0.00010391 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00009956$ 0.00009956 $ 0.00009956 Υψηλ. 24H $ 0.00010391$ 0.00010391 $ 0.00010391 Υψηλή συνέχεια $ 0.00139508$ 0.00139508 $ 0.00139508 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00009871$ 0.00009871 $ 0.00009871 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.21% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -4.06% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -15.09% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -15.09%

ItForTheBiscuit (RISK) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00009968. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές RISK μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00009956 και ενός υψηλού $ 0.00010391, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του RISK είναι $ 0.00139508, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00009871.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το RISK έχει αλλάξει κατά -1.21% την τελευταία ώρα, -4.06% τις τελευταίες 24 ώρες και -15.09% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

ItForTheBiscuit (RISK) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 91.74K$ 91.74K $ 91.74K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 91.74K$ 91.74K $ 91.74K Προμήθεια Κυκλοφορίας 920.30M 920.30M 920.30M Συνολικός Όγκος 920,296,414.659763 920,296,414.659763 920,296,414.659763

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του ItForTheBiscuit είναι $ 91.74K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του RISK είναι 920.30M, με συνολική προσφορά 920296414.659763. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 91.74K