It Coin (IT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00278389$ 0.00278389 $ 0.00278389 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.50% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -15.95% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -11.54% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -11.54%

It Coin (IT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές IT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του IT είναι $ 0.00278389, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το IT έχει αλλάξει κατά -0.50% την τελευταία ώρα, -15.95% τις τελευταίες 24 ώρες και -11.54% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

It Coin (IT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 342.53K$ 342.53K $ 342.53K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 342.53K$ 342.53K $ 342.53K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.72M 999.72M 999.72M Συνολικός Όγκος 999,716,570.141654 999,716,570.141654 999,716,570.141654

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του It Coin είναι $ 342.53K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του IT είναι 999.72M, με συνολική προσφορά 999716570.141654. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 342.53K