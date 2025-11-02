Islamic Coin (ISLM) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.01668488 Υψηλ. 24H $ 0.01695516 Υψηλή συνέχεια $ 0.303274 Χαμηλότερη τιμή $ 0.01668488 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.22% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.58% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.47%

Islamic Coin (ISLM) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.01680479. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ISLM μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.01668488 και ενός υψηλού $ 0.01695516, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ISLM είναι $ 0.303274, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.01668488.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ISLM έχει αλλάξει κατά +0.22% την τελευταία ώρα, -0.58% τις τελευταίες 24 ώρες και -6.47% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Islamic Coin (ISLM) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 37.12M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 340.16M Προμήθεια Κυκλοφορίας 2.21B Συνολικός Όγκος 20,241,977,204.64296

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Islamic Coin είναι $ 37.12M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ISLM είναι 2.21B, με συνολική προσφορά 20241977204.64296. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 340.16M