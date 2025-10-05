Η σημερινή ζωντανή τιμή Ishi Go είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο ISHI σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής ISHI εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Ishi Go είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο ISHI σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής ISHI εύκολα στη MEXC τώρα.

Ishi Go Λογότ.

Ishi Go Τιμή (ISHI)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 ISHI σε USD

--
----
-1.10%1D
mexc
USD
Ishi Go (ISHI) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-10-05 20:31:03 (UTC+8)

Ishi Go (ISHI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0
$ 0$ 0
Κατώτ. 24H
$ 0
$ 0$ 0
Υψηλ. 24H

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00194537
$ 0.00194537$ 0.00194537

$ 0
$ 0$ 0

-0.10%

-1.11%

+78.29%

+78.29%

Ishi Go (ISHI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ISHI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ISHI είναι $ 0.00194537, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ISHI έχει αλλάξει κατά -0.10% την τελευταία ώρα, -1.11% τις τελευταίες 24 ώρες και +78.29% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Ishi Go (ISHI) Πληροφορίες αγοράς

$ 54.91K
$ 54.91K$ 54.91K

--
----

$ 54.91K
$ 54.91K$ 54.91K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Ishi Go είναι $ 54.91K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ISHI είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 54.91K

Ishi Go (ISHI) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Ishi Go σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Ishi Go σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Ishi Go σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Ishi Go σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-1.11%
30 ημέρες$ 0+45.18%
60 Ημέρες$ 0+32.59%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Ishi Go (ISHI)

$ISHI is a tribute to the true origin of the Shiba Inu breed. Ishi, born in 1930, is recognized as the official Father of the Shiba Inu. This project honors the legacy and history behind one of the most iconic dog lineages in the world, which later inspired legendary tokens like $DOGE, $SHIB, $FLOKI, $CHEEMS, $BONK, and $NEIRO. $ISHI brings this story on-chain for a new generation of holders to celebrate and preserve.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Ishi Go Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Ishi Go (ISHI) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Ishi Go (ISHI) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Ishi Go.

Ελέγξτε την Ishi Go πρόβλεψη τιμής τώρα!

ISHI σε Τοπικά Νομίσματα

Ishi Go (ISHI) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Ishi Go (ISHI) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του ISHI token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Ishi Go (ISHI)

Πόσο αξίζει το Ishi Go (ISHI) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή ISHI στο USD είναι 0 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή ISHI σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του ISHI σε USD είναι $ 0. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Ishi Go;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το ISHI είναι $ 54.91K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ISHI;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ISHI είναι 1.00B USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του ISHI;
Το ISHI πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00194537 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του ISHI;
Το ISHI είχε τιμή ATL ύψους 0 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του ISHI;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το ISHI είναι -- USD.
Θα ανέβει το ISHI υψηλότερα φέτος;
Το ISHI μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την ISHI πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-10-05 20:31:03 (UTC+8)

