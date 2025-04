Τι είναι Isaac X (ISAACX)

Isaac X – The first infrastructure for autonomous scientific agents. Research agents that create, compute, and collaborate autonomously based on cybernetic principles. Our vision is to dramatically accelerate scientific progress by allowing AI agents to work continuously on research problems, coordinated through token incentives. Building on our established workspace and proven track record in research automation, we're now deploying the first generation of autonomous research agents that will transform how scientific discovery happens.

