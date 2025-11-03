IRL ANI (URI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00001289 $ 0.00001499 Κατώτ. 24H $ 0.00001289 Υψηλ. 24H $ 0.00001499 Υψηλή συνέχεια $ 0.00006802 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00001282 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.17% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +3.18% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.13%

IRL ANI (URI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001482. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές URI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00001289 και ενός υψηλού $ 0.00001499, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του URI είναι $ 0.00006802, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001282.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το URI έχει αλλάξει κατά -1.17% την τελευταία ώρα, +3.18% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.13% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

IRL ANI (URI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 14.81K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 14.81K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.62M Συνολικός Όγκος 999,623,162.8719997

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του IRL ANI είναι $ 14.81K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του URI είναι 999.62M, με συνολική προσφορά 999623162.8719997. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 14.81K