Πληροφορίες Irena Coin Apps (IRENA) "The future is now in renewable green energy and environmentally friendly electric cars and solar panels. As Irena Green Energy Coin, we have improved ourselves in this regard with our team. Pilot studies of our IGE software, which has been developed for the last 1 year and can be downloaded to electric cars, will be completed in May. You will earn by mining our coins for every distance you cover on every journey you will make with your electric vehicle. Our IR-APOLLON mining device, which we will jointly launch with the MinFect Mining Device manufacturer in July 2022, will be able to connect to solar panels. You will be able to mine our coin at zero cost with electricity generated from solar energy. You will be able to exchange these issued IGE coins with IRENA Coins on the IRENASWAP platform. You can then sell these IRENA coins or buy items from our online blockchain-based shopping website irenacoin.store. First of all, to prevent IRENA Coin sales pressure in the market, IRENA finance will open in the coming days and we will give USDT, not IRENA coin, as a stake reward. Then you will be able to buy products from our blockchain-based online shopping site by connecting with your metamask wallet with web3 support. In June, our IR-APOLLON mining device will go on sale. IRENA coin is no ordinary project. 2 americans and ! Developed by turk software. One of our software developers has worked on eBAY for many years>With their experience here, our price will increase regularly and rapidly with many innovations such as the blockchain online shopping site. We have a 2-year Cin-Burn calendar. 500,000,000 irena coins will be burned at the end of each month. After these actions, the price will continue to increase rapidly. " Επίσημη ιστοσελίδα: https://irenamining.com/ Αγοράστε IRENA τώρα!

Irena Coin Apps (IRENA) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Irena Coin Apps (IRENA), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Συνολική προμήθεια: $ 184.49B $ 184.49B $ 184.49B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 97.46K $ 97.46K $ 97.46K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00025805 $ 0.00025805 $ 0.00025805 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Irena Coin Apps (IRENA)

Tokenomics Irena Coin Apps (IRENA): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Irena Coin Apps (IRENA) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός IRENA token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα IRENA token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του IRENA, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του IRENA token!

