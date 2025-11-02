IoTAI (IOTAI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.01009062 $ 0.01009062 $ 0.01009062 Κατώτ. 24H $ 0.01041713 $ 0.01041713 $ 0.01041713 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.01009062$ 0.01009062 $ 0.01009062 Υψηλ. 24H $ 0.01041713$ 0.01041713 $ 0.01041713 Υψηλή συνέχεια $ 0.04887246$ 0.04887246 $ 0.04887246 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00293688$ 0.00293688 $ 0.00293688 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.22% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.70% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.00%

IoTAI (IOTAI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.01011084. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές IOTAI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.01009062 και ενός υψηλού $ 0.01041713, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του IOTAI είναι $ 0.04887246, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00293688.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το IOTAI έχει αλλάξει κατά -0.22% την τελευταία ώρα, -0.70% τις τελευταίες 24 ώρες και -4.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

IoTAI (IOTAI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Προμήθεια Κυκλοφορίας 100.00M 100.00M 100.00M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του IoTAI είναι $ 1.01M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του IOTAI είναι 100.00M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.01M