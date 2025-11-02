iOQ Wallet (IOQ WALLET) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00239233$ 0.00239233 $ 0.00239233 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00047586$ 0.00047586 $ 0.00047586 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.68% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.68%

iOQ Wallet (IOQ WALLET) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00089523. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές IOQ WALLET μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του IOQ WALLET είναι $ 0.00239233, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00047586.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το IOQ WALLET έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -7.68% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

iOQ Wallet (IOQ WALLET) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 886.11K$ 886.11K $ 886.11K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 886.11K$ 886.11K $ 886.11K Προμήθεια Κυκλοφορίας 989.82M 989.82M 989.82M Συνολικός Όγκος 989,816,391.5140394 989,816,391.5140394 989,816,391.5140394

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του iOQ Wallet είναι $ 886.11K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του IOQ WALLET είναι 989.82M, με συνολική προσφορά 989816391.5140394. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 886.11K