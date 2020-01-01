IOI Token (IOI) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το IOI Token (IOI), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες IOI Token (IOI) IOI Token is revolutionizing the gaming world by incorporating the latest in blockchain technology. This token is designed to enhance gaming experiences, offering players unique rewards and opportunities. Participants can earn IOI Tokens by engaging in various gaming activities, reaching milestones, and showcasing their skills. These tokens can be used within the gaming ecosystem for exclusive access to in-game items, unlocking new levels, or trading in the marketplace. Emphasizing the integration of NFTs, IOI Token allows gamers to acquire, trade, and collect unique digital assets. These NFTs represent rare and valuable in-game items, enriching the gaming experience with a sense of ownership and exclusivity. Initially focused on Trade Race Manager racing games, IOI Token has expanded its scope to include a broader range of casual games. These new offerings, developed using Unreal Engine 5, include engaging and entertaining mobile games. IOI Token also offers staking options with attractive APY. Through staking, users can earn returns on their investment, further motivating their participation in the gaming ecosystem and attracting more traders to the market. Moreover, IOI Token holders have the opportunity to play a role in its governance. Token holders can participate in DAO voting, allowing them to share their views and influence key decisions in the gaming world. This involvement not only lets them benefit from the token's value appreciation but also empowers them to shape the future of gaming. Επίσημη ιστοσελίδα: https://traderacemanager.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://traderacemanager.com/assets/docs/trm2-whitepaper.pdf Αγοράστε IOI τώρα!

IOI Token (IOI) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για IOI Token (IOI), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Συνολική προμήθεια: $ 37.50M $ 37.50M $ 37.50M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 22.62K $ 22.62K $ 22.62K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 5.4 $ 5.4 $ 5.4 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00007362 $ 0.00007362 $ 0.00007362 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00060327 $ 0.00060327 $ 0.00060327 Μάθετε περισσότερα για την τιμή IOI Token (IOI)

Tokenomics IOI Token (IOI): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του IOI Token (IOI) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός IOI token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα IOI token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του IOI, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του IOI token!

