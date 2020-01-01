Inverse Ethereum Volatility Index Token (IETHV) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Inverse Ethereum Volatility Index Token (IETHV), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Inverse Ethereum Volatility Index Token (IETHV) Volmex (volmex.finance) is a protocol for tokenized volatility built on Ethereum. The protocol enables VIX-like indices for crypto-assets and trading functionality pioneered by smart contracts. Volmex protocol can be used to create volatility indexes and tradable tokens for crypto assets. Traders can leverage the protocol to express a view on the expected volatility of Bitcoin, Ethereum, and more. Volmex Labs, the builder of volmex.finance, is backed by leading crypto investment and trading firms including Three Arrows Capital, Alameda Research, Robot Ventures, CMS Holdings, and Orthogonal Trading. The Inverse Ethereum Volatility Index Token (ETHV) aims to track the inverse of the reference Ethereum volatility index price, a measure of Ethereum's expected volatility over the next 30 days, available on the Volmex API: https://api.volmex.finance/graphql Επίσημη ιστοσελίδα: https://volmex.finance/

Inverse Ethereum Volatility Index Token (IETHV) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Inverse Ethereum Volatility Index Token (IETHV), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Συνολική προμήθεια: $ 2.53K $ 2.53K $ 2.53K Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 427.44K $ 427.44K $ 427.44K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 203.53 $ 203.53 $ 203.53 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 6.43 $ 6.43 $ 6.43 Τρέχουσα τιμή: $ 169.15 $ 169.15 $ 169.15 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Inverse Ethereum Volatility Index Token (IETHV)

Tokenomics Inverse Ethereum Volatility Index Token (IETHV): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Inverse Ethereum Volatility Index Token (IETHV) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός IETHV token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα IETHV token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του IETHV, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του IETHV token!

