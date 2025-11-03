Invariant (INVT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00103701 $ 0.00103701 $ 0.00103701 Κατώτ. 24H $ 0.00108236 $ 0.00108236 $ 0.00108236 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00103701$ 0.00103701 $ 0.00103701 Υψηλ. 24H $ 0.00108236$ 0.00108236 $ 0.00108236 Υψηλή συνέχεια $ 0.00238396$ 0.00238396 $ 0.00238396 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.30% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.23% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.62% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.62%

Invariant (INVT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00104282. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές INVT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00103701 και ενός υψηλού $ 0.00108236, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του INVT είναι $ 0.00238396, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το INVT έχει αλλάξει κατά -1.30% την τελευταία ώρα, -0.23% τις τελευταίες 24 ώρες και -1.62% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Invariant (INVT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 42.84K$ 42.84K $ 42.84K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 194.88K$ 194.88K $ 194.88K Προμήθεια Κυκλοφορίας 39.56M 39.56M 39.56M Συνολικός Όγκος 180,000,000.0 180,000,000.0 180,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Invariant είναι $ 42.84K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του INVT είναι 39.56M, με συνολική προσφορά 180000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 194.88K