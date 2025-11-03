Inuki (INUKI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Inuki (INUKI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000827. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές INUKI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00000823 και ενός υψηλού $ 0.00000847, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του INUKI είναι $ 0.00054752, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000794.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το INUKI έχει αλλάξει κατά -0.00% την τελευταία ώρα, -1.07% τις τελευταίες 24 ώρες και -6.51% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Inuki (INUKI) Πληροφορίες αγοράς

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Inuki είναι $ 8.27K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του INUKI είναι 999.78M, με συνολική προσφορά 999776937.543792. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 8.27K