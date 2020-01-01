International Meme Fund (IMF) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το International Meme Fund (IMF), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες International Meme Fund (IMF) International Meme Fund (IMF) is a decentralized credit protocol on Ethereum that unlocks stablecoin liquidity using memecoins as collateral. It operates through pooled credit markets with isolated lending vaults integrated via Morpho. The protocol’s native token, IMF, governs how liquidity is allocated across supported markets. By treating memes as signal and credit as infrastructure, IMF enables communities to coordinate access to capital and turn belief into buying power. Επίσημη ιστοσελίδα: https://imf.bz Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.imf.bz Αγοράστε IMF τώρα!

International Meme Fund (IMF) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για International Meme Fund (IMF), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 10.47M $ 10.47M $ 10.47M Συνολική προμήθεια: $ 33.00M $ 33.00M $ 33.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 31.91M $ 31.91M $ 31.91M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 10.82M $ 10.82M $ 10.82M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 2.23 $ 2.23 $ 2.23 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.0241715 $ 0.0241715 $ 0.0241715 Τρέχουσα τιμή: $ 0.32801 $ 0.32801 $ 0.32801 Μάθετε περισσότερα για την τιμή International Meme Fund (IMF)

Tokenomics International Meme Fund (IMF): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του International Meme Fund (IMF) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός IMF token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα IMF token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του IMF, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του IMF token!

Πρόβλεψη Τιμής IMF Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το IMF; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του IMF συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του IMF Token τώρα!

