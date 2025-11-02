InsurAce (INSUR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 15.2$ 15.2 $ 15.2 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00032439$ 0.00032439 $ 0.00032439 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00%

InsurAce (INSUR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00225769. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές INSUR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του INSUR είναι $ 15.2, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00032439.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το INSUR έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και 0.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

InsurAce (INSUR) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 155.53K$ 155.53K $ 155.53K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 225.77K$ 225.77K $ 225.77K Προμήθεια Κυκλοφορίας 68.89M 68.89M 68.89M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του InsurAce είναι $ 155.53K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του INSUR είναι 68.89M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 225.77K