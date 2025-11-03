Inspira (INSPI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.02% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.29% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.29%

Inspira (INSPI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές INSPI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του INSPI είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το INSPI έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -0.02% τις τελευταίες 24 ώρες και -4.29% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Inspira (INSPI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 12.14K$ 12.14K $ 12.14K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 26.58K$ 26.58K $ 26.58K Προμήθεια Κυκλοφορίας 456.90M 456.90M 456.90M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Inspira είναι $ 12.14K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του INSPI είναι 456.90M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 26.58K