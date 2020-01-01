InsightX (INX) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το InsightX (INX), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες InsightX (INX) At InsightX, our mission is to completely change the way people trade cryptocurrency. We do this by using the powerful Ethereum blockchain data. Our goal is to give traders valuable information that helps them make their trading strategies better. We stand at the forefront of decentralized finance, aiming to expand the horizons of cryptocurrency utilization. Our main focus is on consistently exploring fresh and inventive concepts that can reshape the way people interact with digital currencies. We offer various tools and platforms, like wallet scanners and personalized dashboards, to make sure every trader can confidently navigate the world of digital assets. We want to help traders succeed and feel confident in what they're doing. Join us on this big journey. We're driven by our ambition to make things happen, and every bit of information we provide brings us closer to a better financial future for everyone. Welcome to InsightX – where we're not just guessing what the future of finance will be like, we're shaping it. Επίσημη ιστοσελίδα: https://insightx.network/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://insightx.gitbook.io/insightx-whitepaper/introduction/insightx Αγοράστε INX τώρα!

InsightX (INX) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για InsightX (INX), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 729.51K $ 729.51K $ 729.51K Συνολική προμήθεια: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 205.17M $ 205.17M $ 205.17M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 888.89K $ 888.89K $ 888.89K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.01190125 $ 0.01190125 $ 0.01190125 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00355576 $ 0.00355576 $ 0.00355576 Μάθετε περισσότερα για την τιμή InsightX (INX)

Tokenomics InsightX (INX): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του InsightX (INX) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός INX token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα INX token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του INX, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του INX token!

Πρόβλεψη Τιμής INX Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το INX; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του INX συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του INX Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!