Innovosens (ISENS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00025843 Υψηλ. 24H $ 0.00033233 Υψηλή συνέχεια $ 0.00147605 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00005162 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.37% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +4.70% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +74.00%

Innovosens (ISENS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.0002925. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ISENS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00025843 και ενός υψηλού $ 0.00033233, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ISENS είναι $ 0.00147605, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00005162.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ISENS έχει αλλάξει κατά -0.37% την τελευταία ώρα, +4.70% τις τελευταίες 24 ώρες και +74.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Innovosens (ISENS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 289.70K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 289.70K Προμήθεια Κυκλοφορίας 990.43M Συνολικός Όγκος 990,427,525.1509973

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Innovosens είναι $ 289.70K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ISENS είναι 990.43M, με συνολική προσφορά 990427525.1509973. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 289.70K