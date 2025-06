Τι είναι Innovative Bioresearch Coin (INNBC)

Innovative Bioresearch Ltd. is a biotech company dedicated to applying blockchain technology to scientific research. The INNBC token and associated decentralized applications (DApps) are revolutionizing the field of scientific research. The INNBC token supports drug development and scientific research through its unique DeSci model while providing liquidity on decentralized exchanges. The company's scientific research findings have been peer-reviewed and published in prestigious scientific journals indexed on PubMed, making INNBC the first crypto project to produce actual scientific publications

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Innovative Bioresearch Coin (INNBC) Πόρος Whitepaper Επίσημος ιστότοπος

Innovative Bioresearch Coin (INNBC) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Innovative Bioresearch Coin (INNBC) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του INNBC token τώρα!