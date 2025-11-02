infraX (INFRA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.577999 Υψηλ. 24H $ 0.594385 Υψηλή συνέχεια $ 45.71 Χαμηλότερη τιμή $ 0.327661 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.60% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.16% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -11.77%

infraX (INFRA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.578151. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές INFRA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.577999 και ενός υψηλού $ 0.594385, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του INFRA είναι $ 45.71, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.327661.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το INFRA έχει αλλάξει κατά -0.60% την τελευταία ώρα, -2.16% τις τελευταίες 24 ώρες και -11.77% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

infraX (INFRA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 578.37K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 578.37K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00M Συνολικός Όγκος 1,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του infraX είναι $ 578.37K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του INFRA είναι 1.00M, με συνολική προσφορά 1000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 578.37K