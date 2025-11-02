Infinite Trading Protocol (ITP) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.02057538 $ 0.02057538 $ 0.02057538 Κατώτ. 24H $ 0.02115772 $ 0.02115772 $ 0.02115772 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.02057538$ 0.02057538 $ 0.02057538 Υψηλ. 24H $ 0.02115772$ 0.02115772 $ 0.02115772 Υψηλή συνέχεια $ 0.02969891$ 0.02969891 $ 0.02969891 Χαμηλότερη τιμή $ 0.01241365$ 0.01241365 $ 0.01241365 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.56% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.35% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.25% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.25%

Infinite Trading Protocol (ITP) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.02074037. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ITP μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.02057538 και ενός υψηλού $ 0.02115772, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ITP είναι $ 0.02969891, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.01241365.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ITP έχει αλλάξει κατά -0.56% την τελευταία ώρα, -1.35% τις τελευταίες 24 ώρες και -0.25% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Infinite Trading Protocol (ITP) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 97.82K$ 97.82K $ 97.82K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 13.69M$ 13.69M $ 13.69M Προμήθεια Κυκλοφορίας 4.72M 4.72M 4.72M Συνολικός Όγκος 660,146,957.2169611 660,146,957.2169611 660,146,957.2169611

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Infinite Trading Protocol είναι $ 97.82K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ITP είναι 4.72M, με συνολική προσφορά 660146957.2169611. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 13.69M