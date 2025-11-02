Infinitar Governance Token (IGT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00231404 Υψηλ. 24H $ 0.00259887 Υψηλή συνέχεια $ 0.680328 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00224626 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.10% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -6.11% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -19.10%

Infinitar Governance Token (IGT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.0024331. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές IGT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00231404 και ενός υψηλού $ 0.00259887, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του IGT είναι $ 0.680328, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00224626.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το IGT έχει αλλάξει κατά -0.10% την τελευταία ώρα, -6.11% τις τελευταίες 24 ώρες και -19.10% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Infinitar Governance Token (IGT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.14M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 2.43M Προμήθεια Κυκλοφορίας 468.53M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Infinitar Governance Token είναι $ 1.14M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του IGT είναι 468.53M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.43M