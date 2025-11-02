InfiniFi USD (IUSD) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.999459 $ 0.999459 $ 0.999459 Κατώτ. 24H $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.999459$ 0.999459 $ 0.999459 Υψηλ. 24H $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Υψηλή συνέχεια $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Χαμηλότερη τιμή $ 0.903172$ 0.903172 $ 0.903172 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.01% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.01% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.01% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.01%

InfiniFi USD (IUSD) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.999603. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές IUSD μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.999459 και ενός υψηλού $ 1.0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του IUSD είναι $ 1.11, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.903172.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το IUSD έχει αλλάξει κατά -0.01% την τελευταία ώρα, -0.01% τις τελευταίες 24 ώρες και -0.01% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

InfiniFi USD (IUSD) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 173.40M$ 173.40M $ 173.40M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 173.40M$ 173.40M $ 173.40M Προμήθεια Κυκλοφορίας 173.47M 173.47M 173.47M Συνολικός Όγκος 173,470,666.806419 173,470,666.806419 173,470,666.806419

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του InfiniFi USD είναι $ 173.40M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του IUSD είναι 173.47M, με συνολική προσφορά 173470666.806419. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 173.40M