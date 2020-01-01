Infinaeon (INF) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Infinaeon (INF), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Infinaeon (INF) Infinaeon: The Infinitely Smarter Blockchain. The new iteration of Defi is here. Changing the way we view blockchains forever. Infinaeon is an innovative Layer 2 blockchain built on Ethereum, utilizing Ethereum as its native gas currency, similar to Base and Arbitrum. This cutting-edge platform introduces a unique mechanism that sets it apart from other chains: a dynamic allocation of gas fees to a smart contract for multiple purposes. The most important being the underlying asset of the chain will always appreciate in value. Επίσημη ιστοσελίδα: https://infinaeon.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://infinaeon.com/whitepaper Αγοράστε INF τώρα!

Infinaeon (INF) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Infinaeon (INF), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 528.90K $ 528.90K $ 528.90K Συνολική προμήθεια: $ 420.00M $ 420.00M $ 420.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 370.76M $ 370.76M $ 370.76M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 599.15K $ 599.15K $ 599.15K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.01577099 $ 0.01577099 $ 0.01577099 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00142647 $ 0.00142647 $ 0.00142647 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00142655 $ 0.00142655 $ 0.00142655 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Infinaeon (INF)

Tokenomics Infinaeon (INF): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Infinaeon (INF) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός INF token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα INF token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του INF, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του INF token!

Πρόβλεψη Τιμής INF Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το INF; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του INF συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του INF Token τώρα!

