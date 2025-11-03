IncogniFi (INFI) Πληροφορίες τιμής (USD)

IncogniFi (INFI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.0154601. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές INFI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του INFI είναι $ 0.04518864, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.01540281.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το INFI έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και 0.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του IncogniFi είναι $ 13.91K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του INFI είναι 900.00K, με συνολική προσφορά 1000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 15.46K