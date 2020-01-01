Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS) InceptionLRT is a decentralized protocol designed to optimize the potential of restaking through a secure and modular framework. The platform allows users to make their digital assets more capital-efficient by enabling restaking across multiple networks. With increased liquidity, advanced customization, and a comprehensive reward structure powered by Inception LRTs, the platform unlocks new opportunities for yield optimization and long-term growth." Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.inceptionlrt.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.inceptionlrt.com/ Αγοράστε INWSTETHS τώρα!

Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 422.41K $ 422.41K $ 422.41K Συνολική προμήθεια: $ 37.97 $ 37.97 $ 37.97 Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 37.97 $ 37.97 $ 37.97 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 166.78K $ 166.78K $ 166.78K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 4,751.37 $ 4,751.37 $ 4,751.37 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 1,858.31 $ 1,858.31 $ 1,858.31 Τρέχουσα τιμή: $ 4,392.97 $ 4,392.97 $ 4,392.97 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS)

Tokenomics Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός INWSTETHS token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα INWSTETHS token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του INWSTETHS, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του INWSTETHS token!

Πρόβλεψη Τιμής INWSTETHS Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το INWSTETHS; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του INWSTETHS συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του INWSTETHS Token τώρα!

