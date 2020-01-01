INCASWAP (INCA) Tokenomics
Πληροφορίες INCASWAP (INCA)
Inca Swap Ecosystem
Inca Swap is an innovative DeFi ecosystem that combines efficiency, security and interoperability, functioning as a multichain DEX integrated with solutions such as NFTs and a bridge between networks. Focused on MatChain, the project offers fast transactions, low fees and an optimized decentralized experience.
DEX on MatChain
MatChain's scalable infrastructure allows Inca Swap to provide efficient and cost-effective exchanges. With EVM compatibility, the platform guarantees support for multiple tokens and high performance, ideal for traders and liquidity providers.
Inca NFTs
NFTs play an important role in the ecosystem, offering utility and exclusivity:
Exclusive Benefits: Discounts, early access to features and special rewards.
Marketplace: Direct NFT transactions on MatChain with reduced fees.
Engagement: Exclusive drops for premium NFT holders.
MatChain to BSC Bridge
The MatChain to Binance Smart Chain (BSC) connectivity expands the reach of Inca Swap. The bridge facilitates fast and secure transfers between networks, promoting interoperability, increased liquidity and competitive costs.
Inca Token
The Inca Token is the heart of the ecosystem, acting as a governance and benefit tool. It offers
Fee discounts and higher returns in liquidity pools.
Staking and farming incentives for liquidity retention.
Optimized Performance: Fast and cost-effective swaps on MatChain.
Multichain Connectivity: Efficient bridge with BSC.
Inca Pix: The Web3 Gateway
Inca Pix is a groundbreaking feature that bridges the Brazilian Pix payment system to the Web3 ecosystem on MatChain.
INCASWAP (INCA) Tokenomics & ανάλυση τιμών
Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για INCASWAP (INCA), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά.
Tokenomics INCASWAP (INCA): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης
Η κατανόηση των tokenomics του INCASWAP (INCA) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του.
Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους:
Συνολική προμήθεια:
Ο μέγιστος αριθμός INCA token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ.
Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ:
Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια.
Μέγιστη παροχή:
Το σκληρό όριο για το πόσα INCA token μπορούν να υπάρχουν συνολικά.
FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση):
Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία.
Ποσοστό πληθωρισμού:
Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών.
Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές;
Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα.
Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών.
Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου.
Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης.
Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του INCA, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του INCA token!
Πρόβλεψη Τιμής INCA
Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το INCA; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του INCA συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη.
Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC;
Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto.
Αποποίηση ευθυνών
Τα δεδομένα Tokenomics σε αυτήν τη σελίδα προέρχονται από πηγές τρίτων. Το MEXC δεν εγγυάται την ακρίβειά τους. Παρακαλείστε να διεξάγετε ενδελεχή έρευνα πριν επενδύσετε.