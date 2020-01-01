INCASWAP (INCA) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το INCASWAP (INCA), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες INCASWAP (INCA) Inca Swap Ecosystem Inca Swap is an innovative DeFi ecosystem that combines efficiency, security and interoperability, functioning as a multichain DEX integrated with solutions such as NFTs and a bridge between networks. Focused on MatChain, the project offers fast transactions, low fees and an optimized decentralized experience. DEX on MatChain MatChain's scalable infrastructure allows Inca Swap to provide efficient and cost-effective exchanges. With EVM compatibility, the platform guarantees support for multiple tokens and high performance, ideal for traders and liquidity providers. Inca NFTs NFTs play an important role in the ecosystem, offering utility and exclusivity: Exclusive Benefits: Discounts, early access to features and special rewards. Marketplace: Direct NFT transactions on MatChain with reduced fees. Engagement: Exclusive drops for premium NFT holders. MatChain to BSC Bridge The MatChain to Binance Smart Chain (BSC) connectivity expands the reach of Inca Swap. The bridge facilitates fast and secure transfers between networks, promoting interoperability, increased liquidity and competitive costs. Inca Token The Inca Token is the heart of the ecosystem, acting as a governance and benefit tool. It offers Fee discounts and higher returns in liquidity pools. Staking and farming incentives for liquidity retention. Optimized Performance: Fast and cost-effective swaps on MatChain. Multichain Connectivity: Efficient bridge with BSC. Inca Pix: The Web3 Gateway Inca Pix is ​​a groundbreaking feature that bridges the Brazilian Pix payment system to the Web3 ecosystem on MatChain. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.incaswap.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://drive.google.com/file/d/1UFjFDhMQZnC__CJPXi-Sao4-KdwsR9_D/view Αγοράστε INCA τώρα!

INCASWAP (INCA) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για INCASWAP (INCA), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 189.03K $ 189.03K $ 189.03K Συνολική προμήθεια: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 950.00K $ 950.00K $ 950.00K FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 198.98K $ 198.98K $ 198.98K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 10.22 $ 10.22 $ 10.22 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.02492511 $ 0.02492511 $ 0.02492511 Τρέχουσα τιμή: $ 0.19898 $ 0.19898 $ 0.19898 Μάθετε περισσότερα για την τιμή INCASWAP (INCA)

Tokenomics INCASWAP (INCA): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του INCASWAP (INCA) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός INCA token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα INCA token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του INCA, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του INCA token!

Πρόβλεψη Τιμής INCA Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το INCA; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του INCA συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του INCA Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!