INC Reward Service (IRS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00000918$ 0.00000918 $ 0.00000918 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.01% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.14% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -34.54% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -34.54%

INC Reward Service (IRS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές IRS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του IRS είναι $ 0.00000918, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το IRS έχει αλλάξει κατά -1.01% την τελευταία ώρα, -1.14% τις τελευταίες 24 ώρες και -34.54% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

INC Reward Service (IRS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 602.95K$ 602.95K $ 602.95K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 602.95K$ 602.95K $ 602.95K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.56T 1.56T 1.56T Συνολικός Όγκος 1,555,369,000,000.0 1,555,369,000,000.0 1,555,369,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του INC Reward Service είναι $ 602.95K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του IRS είναι 1.56T, με συνολική προσφορά 1555369000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 602.95K