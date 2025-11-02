in real life coin (IRLCOIN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00020011 $ 0.00020011 $ 0.00020011 Κατώτ. 24H $ 0.00026052 $ 0.00026052 $ 0.00026052 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00020011$ 0.00020011 $ 0.00020011 Υψηλ. 24H $ 0.00026052$ 0.00026052 $ 0.00026052 Υψηλή συνέχεια $ 0.00322377$ 0.00322377 $ 0.00322377 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00020011$ 0.00020011 $ 0.00020011 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -7.34% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -19.77% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -42.65% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -42.65%

in real life coin (IRLCOIN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00020447. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές IRLCOIN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00020011 και ενός υψηλού $ 0.00026052, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του IRLCOIN είναι $ 0.00322377, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00020011.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το IRLCOIN έχει αλλάξει κατά -7.34% την τελευταία ώρα, -19.77% τις τελευταίες 24 ώρες και -42.65% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

in real life coin (IRLCOIN) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 213.04K$ 213.04K $ 213.04K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 213.04K$ 213.04K $ 213.04K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.89M 999.89M 999.89M Συνολικός Όγκος 999,892,909.549834 999,892,909.549834 999,892,909.549834

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του in real life coin είναι $ 213.04K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του IRLCOIN είναι 999.89M, με συνολική προσφορά 999892909.549834. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 213.04K