IMAGINE (IMAGINE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.01255286$ 0.01255286 $ 0.01255286 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.30% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.26% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -16.47% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -16.47%

IMAGINE (IMAGINE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές IMAGINE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του IMAGINE είναι $ 0.01255286, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το IMAGINE έχει αλλάξει κατά -0.30% την τελευταία ώρα, -0.26% τις τελευταίες 24 ώρες και -16.47% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

IMAGINE (IMAGINE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 86.01K$ 86.01K $ 86.01K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 86.01K$ 86.01K $ 86.01K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.76M 999.76M 999.76M Συνολικός Όγκος 999,757,777.630814 999,757,777.630814 999,757,777.630814

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του IMAGINE είναι $ 86.01K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του IMAGINE είναι 999.76M, με συνολική προσφορά 999757777.630814. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 86.01K