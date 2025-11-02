Imagen Network (IMAGE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00116884 $ 0.00116884 $ 0.00116884 Κατώτ. 24H $ 0.00156901 $ 0.00156901 $ 0.00156901 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00116884$ 0.00116884 $ 0.00116884 Υψηλ. 24H $ 0.00156901$ 0.00156901 $ 0.00156901 Υψηλή συνέχεια $ 0.03800209$ 0.03800209 $ 0.03800209 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00103394$ 0.00103394 $ 0.00103394 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.62% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +17.12% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -16.68% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -16.68%

Imagen Network (IMAGE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00149699. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές IMAGE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00116884 και ενός υψηλού $ 0.00156901, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του IMAGE είναι $ 0.03800209, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00103394.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το IMAGE έχει αλλάξει κατά -0.62% την τελευταία ώρα, +17.12% τις τελευταίες 24 ώρες και -16.68% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Imagen Network (IMAGE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 7.48M$ 7.48M $ 7.48M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 7.48M$ 7.48M $ 7.48M Προμήθεια Κυκλοφορίας 5.00B 5.00B 5.00B Συνολικός Όγκος 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Imagen Network είναι $ 7.48M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του IMAGE είναι 5.00B, με συνολική προσφορά 5000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 7.48M