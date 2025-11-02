ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Imagen Network είναι 0.00149699 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο IMAGE σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής IMAGE εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το IMAGE

Πληροφορίες Τιμής IMAGE

Τι είναι το IMAGE

Whitepaper IMAGE

Επίσημος Ιστότοπος IMAGE

Tokenomics IMAGE

Προβλέψεις Τιμών IMAGE

Imagen Network Λογότ.

Imagen Network Τιμή (IMAGE)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 IMAGE σε USD

$0.00149699
+17.10%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους.
USD
Imagen Network (IMAGE) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:36:45 (UTC+8)

Imagen Network (IMAGE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00116884
Κατώτ. 24H
$ 0.00156901
Υψηλ. 24H

$ 0.00116884
$ 0.00156901
$ 0.03800209
$ 0.00103394
-0.62%

+17.12%

-16.68%

-16.68%

Imagen Network (IMAGE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00149699. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές IMAGE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00116884 και ενός υψηλού $ 0.00156901, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του IMAGE είναι $ 0.03800209, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00103394.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το IMAGE έχει αλλάξει κατά -0.62% την τελευταία ώρα, +17.12% τις τελευταίες 24 ώρες και -16.68% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Imagen Network (IMAGE) Πληροφορίες αγοράς

$ 7.48M
--
$ 7.48M
5.00B
5,000,000,000.0
Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Imagen Network είναι $ 7.48M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του IMAGE είναι 5.00B, με συνολική προσφορά 5000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 7.48M

Imagen Network (IMAGE) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Imagen Network σε USD ήταν $ +0.00021886.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Imagen Network σε USD ήταν $ -0.0006048502.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Imagen Network σε USD ήταν $ -0.0011731844.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Imagen Network σε USD ήταν $ -0.0001772482728458349.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.00021886+17.12%
30 ημέρες$ -0.0006048502-40.40%
60 Ημέρες$ -0.0011731844-78.36%
90 Ημέρες$ -0.0001772482728458349-10.58%

Τι είναι Imagen Network (IMAGE)

Imagen Network is a decentralized social platform that merges advanced AI with Web3 technologies to redefine image creation and sharing. It utilizes models like DALL-E and Stable Diffusion to enable users to generate and customize images through a user-friendly interface. The platform operates on multiple blockchains, including BNB Chain, Solana, and Ethereum, using its native $IMAGE token for transactions, premium features, and governance. With a focus on community engagement and continuous development, Imagen Network aims to lead in AI-driven visual content within the decentralized web.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Imagen Network (IMAGE) Πόρος

Whitepaper
Επίσημος ιστότοπος

Imagen Network Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Imagen Network (IMAGE) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Imagen Network (IMAGE) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Imagen Network.

Ελέγξτε την Imagen Network πρόβλεψη τιμής τώρα!

IMAGE σε Τοπικά Νομίσματα

Imagen Network (IMAGE) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Imagen Network (IMAGE) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του IMAGE token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Imagen Network (IMAGE)

Πόσο αξίζει το Imagen Network (IMAGE) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή IMAGE στο USD είναι 0.00149699 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή IMAGE σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του IMAGE σε USD είναι $ 0.00149699. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Imagen Network;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το IMAGE είναι $ 7.48M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του IMAGE;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του IMAGE είναι 5.00B USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του IMAGE;
Το IMAGE πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.03800209 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του IMAGE;
Το IMAGE είχε τιμή ATL ύψους 0.00103394 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του IMAGE;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το IMAGE είναι -- USD.
Θα ανέβει το IMAGE υψηλότερα φέτος;
Το IMAGE μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την IMAGE πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Imagen Network (IMAGE) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

