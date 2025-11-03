Illusion of Trader (RETARD) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00000605 $ 0.00000605 $ 0.00000605 Κατώτ. 24H $ 0.00000619 $ 0.00000619 $ 0.00000619 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00000605$ 0.00000605 $ 0.00000605 Υψηλ. 24H $ 0.00000619$ 0.00000619 $ 0.00000619 Υψηλή συνέχεια $ 0.00007062$ 0.00007062 $ 0.00007062 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000555$ 0.00000555 $ 0.00000555 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.62% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.43% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.43%

Illusion of Trader (RETARD) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000605. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές RETARD μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00000605 και ενός υψηλού $ 0.00000619, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του RETARD είναι $ 0.00007062, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000555.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το RETARD έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -1.62% τις τελευταίες 24 ώρες και -8.43% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Illusion of Trader (RETARD) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 6.04K$ 6.04K $ 6.04K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 6.04K$ 6.04K $ 6.04K Προμήθεια Κυκλοφορίας 998.15M 998.15M 998.15M Συνολικός Όγκος 998,146,735.401542 998,146,735.401542 998,146,735.401542

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Illusion of Trader είναι $ 6.04K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του RETARD είναι 998.15M, με συνολική προσφορά 998146735.401542. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 6.04K