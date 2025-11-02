Ikon (IKON) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00030052 $ 0.00030052 $ 0.00030052 Κατώτ. 24H $ 0.00042404 $ 0.00042404 $ 0.00042404 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00030052$ 0.00030052 $ 0.00030052 Υψηλ. 24H $ 0.00042404$ 0.00042404 $ 0.00042404 Υψηλή συνέχεια $ 0.00098897$ 0.00098897 $ 0.00098897 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00009409$ 0.00009409 $ 0.00009409 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -4.46% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.04% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +10.86% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +10.86%

Ikon (IKON) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00039919. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές IKON μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00030052 και ενός υψηλού $ 0.00042404, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του IKON είναι $ 0.00098897, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00009409.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το IKON έχει αλλάξει κατά -4.46% την τελευταία ώρα, -2.04% τις τελευταίες 24 ώρες και +10.86% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Ikon (IKON) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 399.15K$ 399.15K $ 399.15K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 399.15K$ 399.15K $ 399.15K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.90M 999.90M 999.90M Συνολικός Όγκος 999,899,051.7972349 999,899,051.7972349 999,899,051.7972349

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Ikon είναι $ 399.15K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του IKON είναι 999.90M, με συνολική προσφορά 999899051.7972349. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 399.15K